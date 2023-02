«Tu sors le karcher», il dézingue le PSG et le Qatar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu pour la troisième fois de suite, le PSG a laissé une option au Bayern Munich en vue de la qualification en quart de finale. Une défaite qui a tout d’un fiasco pour Daniel Riolo qui a remis en cause le projet du club de la capitale. L’éditorialiste suggère même de faire du ménage dans l’effectif.

Nouvelle désillusion pour le PSG. Après avoir perdu contre l’OM et l’AS Monaco en l’espace de trois jours, c’est le Bayern Munich qui est venu s’imposer au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, déjà revenu de blessure, le PSG n’est pas parvenu à inscrire le moindre but face au Bayern, dominateur pendant la majeure partie de la rencontre.

«Trois défaites de suite, c'est incroyable»

Même si le PSG est encore loin d’être éliminé, Daniel Riolo a déjà remis en question le projet parisien. « Dans toute l'époque qatarie, on est en train de toucher le fond comme jamais, et on va entretenir l'espoir qu'en foot tout est possible pour le retour dans 3 semaines. Mais on est plus proche du néant total au moment où le Qatar est en train de racheter un autre club. Un fossé s'ouvre sous les pieds du PSG, faisons très attention. C'est dément. Trois défaites de suite, c'est incroyable », reconnaît l’éditorialiste dans L’After Foot . Le PSG n’avait pas perdu trois fois de suite depuis 2011.

