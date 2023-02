L’entraîneur du PSG taclé par l’une de ses stars ?

La rédaction

Le PSG ne s’est pas rassuré contre le Bayern Munich ce mardi, avec une défaite (0-1) à domicile. Les Parisiens enchaînent un troisième revers consécutif, et vont devoir rapidement se remettre en selle. Sergio Ramos, impérial mardi soir face au Bayern, s’est exprimé de manière plutôt critique sur la façon de jouer du PSG.

Peu en réussite depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Sergio Ramos a pourtant été l’un si ce n’est le meilleur Parisien face au Bayern Munich mardi soir. Confirmant son très bon match face à l’OM le 8 février dernier, l’Espagnol s’est exprimé en zone mixte après la rencontre, sur la prestation tactique décevante de la part du PSG, surtout en première mi-temps.

« On a joué trop bas »

L’ancien capitaine légendaire du Real Madrid déclare : « En première mi-temps, on a joué trop bas. On était trop défensifs. C’était un match très difficile, très compliqué » . Sergio Ramos n’a visiblement pas apprécié l’approche tactique de la part de son entraîneur Christophe Galtier, qui a souhaité un bloc très compact et solidaire en première période.

Ramos annonce la couleur pour le match retour