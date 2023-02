Le PSG n’avait aucune chance face à lui

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après Marseille et Monaco, c’est le Bayern Munich qui a battu le PSG. Grâce à un but de Kingsley Coman, formé à Paris, le club bavarois s’est imposé 1-0. Il faut dire qu’après l’ouverture du score, les statistiques penchaient clairement en faveur du Bayern. Lorsqu’il marque en match officiel, Coman ne perd jamais.

C’est un petit PSG qui s’est incliné mardi soir face au Bayern Munich. Déjà battu par l’OM et l’AS Monaco la semaine passée, Paris a récidivé face au club bavarois, supérieur dans tous les domaines. Il n’y a que l’entrée de Kylian Mbappé qui a pu sonner la révolte mais cela n’aura pas suffi au PSG, battu 1-0 chez lui. Kingsley Coman, formé à Paris, est le seul buteur du match. Un but qu’il n’oubliera jamais.

«C’est un club où j’ai grandi»

« C’est très particulier, c’est un club où j’ai grandi, c’est ma ville, la ville où je suis né, c’est compliqué de célébrer ici mais à la fin on est quand même très contents de la victoire », reconnaît Coman dans des propos relayés par RMC Sport , savourant avant toute chose le succès précieux des siens : « Une victoire à l’extérieur c’est toujours bon à prendre. Vu la physionomie du match, on aurait peut-être voulu plus au début, après c’était plus compliqué à la fin donc on va se contenter du 1-0. Mon but ? C’est quelque chose qu’on travaille beaucoup à l’entraînement, après il me met vraiment une balle parfaite et j’ai un peu de réussite, je la prends bien fort et le gardien a du mal ».

Quand il marque, Coman ne perd jamais

Au-delà de ce but très important face à son club formateur, Kingsley Coman est venu confirmer une statistique : quand il marque, il ne perd jamais. Sur les 55 matchs où il a inscrit au moins un but, l’international français est à 52 succès et 3 nuls. Le PSG avait l’occasion d’inverser la tendance, c’est raté. Le 8 mars prochain, le club de la capitale espère forcément que Coman restera muet...