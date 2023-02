Le bourreau du PSG en remet une couche

La rédaction

Le PSG s’est incliné mardi soir au Parc des Princes face au Bayern Munich (0-1). Les Bavarois prennent donc un avantage avant de recevoir à l’Allianz Arena les Parisiens, le 8 mars prochain. Dominateurs dans la possession avant d’ouvrir le score à la 53ème minute, les hommes de Julian Nagelsmann ont en revanche beaucoup subi en fin de rencontre. Mais l’approche tactique de la rencontre de la part du PSG a beaucoup surpris l’entraîneur du Bayern.

Le PSG a été décevant devant son public mardi. Défaits par le Bayern à domicile, les hommes de Christophe Galtier s’en sont remis à l’entrée de Kylian Mbappé à la 57ème minute pour, enfin, rentrer dans leur match. La première période, totalement dominée par le Bayern Munich, a révélé une approche tactique extrêmement prudente de la part du PSG. Ce qui a d’ailleurs beaucoup étonné Julian Nagelsmann, qui s’est exprimé au micro de Prime Vidéo .

Julian Nagelsmann « surpris » par l’approche du PSG

« Nous aurions pu jouer plus directement vers le but et créer plus. Nous avons été surpris d'avoir tellement le ballon, de leur approche si passive et pas du tout conçue pour récupérer le ballon » . Le PSG a totalement laissé les Bavarois dominer le ballon en première période, en témoigne la possession des deux équipes à la mi-temps (40% pour le PSG, 60% pour le Bayern).

Nagelsmann a décelé la faille du PSG