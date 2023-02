Fiasco au PSG, la réaction surprenante de Lionel Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Malgré le départ de Pablo Sarabia, aucune recrue n’est arrivée au PSG cet hiver. Même s’il assure être satisfait de son effectif, Christophe Galtier aurait apprécié avoir des renforts. C’est le cas également de Lionel Messi, Presnel Kimpembe et d’autres cadres qui ont conscience que l’effectif s’est affaibli.

Battu par le Bayern Munich après avoir chuté contre l’OM et l’AS Monaco, le PSG est dans une mauvaise passe. Pour la première fois depuis 2011, Paris a perdu trois fois de suite. Une période compliquée qui s’explique en partie par les blessures qui s’enchaînent, le débat sur l’effectif du PSG fait donc son retour. Cet hiver, malgré le départ de Pablo Sarabia, le club de la capitale n’a recruté personne.

«On fera avec l'effectif à disposition»

« C'est comme ça, on fera avec l'effectif à disposition, j'ai un effectif de qualité. On savait qu'il y avait la possibilité de faire venir un joueur, on connaissait les contraintes. Le club a fait le maximum. Les jeunes sont là et vont exister dans ces enchaînements de matchs. Il y a beaucoup d'absents, mais on est le Paris Saint-Germain et ceux qui ne sont pas là sont remplacés par un effectif de qualité (...) On n’a pas de regrets. On avait la volonté de réduire l'effectif, de libérer certains joueurs qui étaient là depuis un certain moment. Il y avait la volonté de renouveler l'effectif. On était tout près d'avoir un joueur supplémentaire, on ne l’a pas eu, et c'est comme ça », déplorait Christophe Galtier après ce mercato hivernal frustrant.

Messi ne comprend pas