Mbappé fait une annonce, l’énorme réponse de Neymar et Messi

Le PSG n'y arrive plus. Défait par le Bayern Munich ce mardi, le club de la capitale a signé sa troisième défaite consécutive. Malgré tout, Kylian Mbappé avait réclamé à ce que le vestiaire reste soudé afin de sortir le plus rapidement possible de cette mauvaise passe. Et Lionel Messi et Neymar semblent l'avoir écouté.

Rien ne va plus au niveau des résultats du côté du PSG. Le club de la capitale s’est incliné face au Bayern Munich ce mardi, signant la troisième défaite consécutive des hommes de Christophe Galtier. Le PSG est entré en crise sportive. Mais face à cette mauvaise passe, Kylian Mbappé a réclamé à ce que le vestiaire ne cède pas à la panique.

Mbappé a interpellé le vestiaire

« Restons forts et unis » a notamment lancé Kylian Mbappé sur sa story Instagram à la suite de la défaite face à l’AS Monaco. L’attaquant du PSG souhaitait voir le vestiaire se remobiliser ensemble et rester souder, même dans la difficulté et l’échec. Le message est passé chez les joueurs, mais aussi chez les supporters.

Messi et Neymar ont mis de l’eau dans leur vin