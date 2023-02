«Il se fout de ma gueule» : il craque totalement et rassure le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le Bayern Munich mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG devra rattrapé son retard le 8 mars prochain sur la pelouse de l’Allianz Arena. Si Paris va mal, le club bavarois vient également de retomber dans ses travers en s’inclinant sur la pelouse du Borussia Monchengladbach (3-2), une défaite qui a mis Julian Nagelsmann dans tous ses états.

Le PSG va devoir réagir dimanche. Battu par l’OM, l’AS Monaco et le Bayern Munich en l’espace de six jours, le club de la capitale reçoit le LOSC au Parc des Princes et la victoire sera obligatoire pour Paris, menacé par Marseille qui n’est qu’à cinq points. Même si Christophe Galtier devra composer sans Marquinhos et Achraf Hakimi, blessés, Kylian Mbappé est lui bel et bien là et pourrait être titulaire. Une excellente nouvelle pour le PSG en vue du 8 mars prochain, date du match retour à Munich.

Le Bayern Munich battu après sa victoire contre le PSG

D’ici là, le PSG devra retrouver de la confiance. La bonne nouvelle pour Paris, c’est que le Bayern Munich est dans le dur en championnat, même après avoir battu Bochum largement la semaine dernière. Le club munichois vient de tomber face au Borussia Monchengladbach (3-2), trois jours seulement après sa victoire maîtrisée contre le PSG. Une défaite dure à encaisser pour le Bayern Munich puisque l’Union Berlin et le Borussia Dortmund ont la possibilité de prendre la tête de la Bundesliga dès dimanche.

Ça chauffe au PSG, Mbappé prend cher https://t.co/qBTARgwP4o pic.twitter.com/bZD51oJUDW — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Julian Nagelsmann pète les plombs