Le vestiaire du PSG monte au créneau, il n’a pas peur

Alors que le PSG vient d’encaisser trois défaites de suite, Christophe Galtier se retrouve au cœur de l’actualité. Dans le vestiaire, certains joueurs ne seraient pas convaincus par son management et sa capacité de rebond dans une telle situation. De son côté, le technicien français est persuadé qu’il a toujours son groupe en mains.

« On se tait et on travaille ». Au PSG, après la troisième défaite de suite, le message diffusé par Christophe Galtier est très clair. Paris doit réagir et cela commence par une victoire dimanche en Ligue 1 face au LOSC, en pleine bourre en ce moment. Pas de quoi effrayer Galtier qui a une obligation de réaction.

Le vestiaire du PSG ne croit plus en Galtier

Cependant, selon les informations de Foot Mercato , une partie du vestiaire du PSG ne serait pas convaincu par le management de Christophe Galtier. Pour eux, le technicien français est limité tactiquement et pas en mesure d’inverser la tendance. De quoi inquiéter le coach du PSG ?

Il est convaincu qu’il a toujours le fil