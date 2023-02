Un fait étonnant est révélé sur le vestiaire du PSG

La rédaction

Alors que la crise est présente au PSG depuis le début du mois de février et ces trois défaites consécutives, les cadres semblent également fuir leurs responsabilités, Marquinhos en tête. Neymar sort dans des fast-food et Messi n'est plus que l'ombre de lui-même. En revanche Kimpembe et Mbappé montrent l'envie de se sortir de cette mauvaise passe tout comme un certain... Danilo Pereira. Fait rare sur le Portugais : tout le monde l'apprécie au PSG.

Cela peut surprendre tant Danilo Pereira est discret. Mais ses performances sur le terrain montrent déjà un joueur plein de caractère qui mouille le maillot chaque seconde. Lors de la défaite face au Bayern, il fut l'un des rares à être au niveau de ce rendez-vous, en récupérant 8 ballons, plus haut total du match. En Ligue 1, le milieu de terrain portugais du PSG connait un pourcentage de réussite de 94,4%. Ce «caméléon» sait aussi s'adapter à tous les postes, que ça soit milieu défensif ou en défense centrale. Cette fiabilité et cette polyvalence lui donne alors le droit et la légitimité de prendre la parole dans un vestiaire rempli d'égos.

Apprécié par tout le vestiaire du PSG

La crise identitaire a souvent frappé le PSG, les joueurs étant souvent comparé à des mercenaires. Seulement, selon Le Parisien , Danilo Pereira est un véritable amoureux du PSG et de la France. Le Portugais est donc totalement épanoui. Le quotidien souligne également que Danilo Pereira est l'un des rares joueurs à être apprécié par tout le groupe, du fait de sa vraie gentillesse. Il fait partie des seuls à ne faire aucune différence de statut lorsqu'il parle aux joueurs sur le terrain. Ainsi, il parlera de la même manière à Neymar qu'à El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier a d'ailleurs été soutenu par Danilo après son naufrage à Monaco. Christophe Galtier sait sur qui compter pour redresser la barre.

« C’est un meneur d’hommes et un super bon mec »