Le PSG prépare une surprise avec Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé à Montpellier, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains mardi soir contre le Bayern Munich. Même s’il n’a pas pu éviter la défaite du PSG, l’attaquant français a montré de belles choses, ce qui est encourageant pour la suite. Mbappé devrait être titulaire dimanche face au LOSC, tout comme Presnel Kimpembe.

Après trois défaites de rang, le PSG est attendu au tournant dimanche face au LOSC. L’OM n’est qu’à cinq points et dans une semaine, Paris se déplacera au Stade Vélodrome, un choc qui pourrait avoir des allures de finale si jamais le PSG ne l’emportait pas contre Lille.

Mbappé a retrouvé les terrains…

La bonne nouvelle pour le PSG, c’est que Kylian Mbappé est définitivement de retour. Entré en jeu mardi face au Bayern Munich, l’international français a eu de très bonnes sensations et Christophe Galtier pourra bel et bien compter sur lui dimanche contre Lille.

… et sera titulaire !