Messi, Neymar, Mbappé… La crise est totale au PSG

Ancien joueur du PSG, Mickaël Madar s'est interrogé sur la crise sportive traversée par le club de la capitale. Selon lui, les causes de ce mal sont multiples. Il pointe du doigt le recrutement mené par Luis Campos, mais aussi le manque d'autorité de Christophe Galtier dans son vestiaire, notamment avec son trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Trois défaites lors des trois dernières rencontres disputées. Une statistique, qui n'était plus apparue depuis l'arrivée du Qatar au PSG en 2011. Ce chiffre raconte surtout la crise traversée par le club parisien. Arrivés cet été, Luis Campos et Christophe Galtier sont sous le feu des critiques, et il ne faut pas compter sur Mickaël Madar pour éteindre l'incendie. Ancien joueur du PSG, il estime que le duo s'est loupé dans les grandes largeurs. « Avoir investi autant d’argent dans un club et se retrouver avec une équipe qui joue comme ça en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tu dois te poser des questions. Ça veut dire que tu as vraiment jeté l’argent. Tout est raté cette saison. Tu n’as pas eu de mercato ni au début ni au milieu » a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.





« Vous pouvez mettre qui vous voulez, il ne pourra pas gérer »

Selon Madar, Galtier se doit d'être plus autoritaire face au trio composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. « Galtier ne peut pas leur taper dessus. Donc à partir du moment où il ne peut pas leur taper dessus, il est coincé. Mais qui est-ce qui va sauter à l’arrivée ? C’est lui. Pas Neymar, ni Messi, ni Mbappé » a-t-il déclaré.

Galtier impuissant au PSG