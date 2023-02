Le PSG se loupe sur le mercato, Messi et Neymar enragent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Englué dans une spirale de mauvais résultats, le PSG est en pleine crise après avoir enchaîné trois défaites de suite. En interne, l’ambiance est pesante, et le mercato réalisé par Luis Campos est notamment remis en cause par le vestiaire. Certains cadres estimeraient en effet que le PSG s’est trompé sur de nombreux points l’été dernier.

Après une première partie de saison convaincante, le PSG espérait poursuivre sur sa lancée au retour de la Coupe du monde, mais rien ne se passe comme prévu dans la capitale. L’écurie parisienne vient d’enchaîner trois défaites de suite, dont une élimination en Coupe de France contre l’OM (1-2) et un revers en huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). En interne, l’ambiance est électrique, et le ton est déjà monté entre Neymar et Luis Campos.

Le vestiaire, dont Messi et Neymar, critiquent le premier mercato de Campos

Mais le Brésilien n’est pas le seul à être remonté contre le conseiller football du PSG. Comme l’explique L’Équipe , plusieurs cadres parisiens estimeraient que l’effectif s’est affaibli par rapport à la saison dernière, reprochant ainsi les choix réalisés lors du dernier mercato estival. Le quotidien sportif cite notamment Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lionel Messi et donc Neymar parmi les joueurs frustrés.

Les recrues ciblées

Ainsi, certains éléments du vestiaire considèrent que trop de recrues ne sont pas au niveau actuellement. Pour rappel, le PSG a mis la main l’été dernier sur Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike.