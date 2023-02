Neymar, Guendouzi...Toutes les infos mercato du 19 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Chelsea s'active pour Neymar

En difficulté depuis le retour de la Coupe du monde, Neymar déçoit du côté du PSG. A tel point que son avenir n'est plus aussi certain. Alors qu'une rencontre aurait eu lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et le co-propriétaire de Chelsea Todd Boehly, Goal révèle que Chelsea s'est bien activé pour le transfert de la star brésilienne. En effet, des proches de Neymar auraient été aperçus avec Todd Boehly. L'avenir du Brésilien semble donc compromis à Paris.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Le départ de Guendouzi déjà acté ?

Annoncé sur le départ durant tout l'hiver, Mattéo Guendouzi est finalement resté à l'OM, mais peut-être plus pour très longtemps. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , son transfert serait d'ores et déjà programmé en vue de l'été prochain. Il faut dire que le club phocéen peut réaliser une magnifique vente puisqu'Aston Villa serait par exemple disposé à lâcher plus de 30M€ pour l'ancien milieu de terrain d'Arsenal.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Moffi en galère à Nice