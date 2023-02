Il recale l'OM et se retrouve en pleine galère

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, Terem Moffi a toutefois très rapidement fait son choix pour son avenir. Malgré un accord entre Lorient et le club phocéen, l'attaquant a toujours eu en tête de rejoindre l'OGC Nice, ce qu'il a fait. Mais ses débuts chez les Aiglons sont loin de répondre aux attentes.

Cet hiver, l'OM a dynamité le mercato notamment par sa quête d'un avant-centre. Dans cette optique, la priorité de Pablo Longoria semblait se tourner vers Terem Moffi pour lequel le club phocéen avait un accord avec Lorient pour un transfert avoisinant les 30M€. Mais le joueur n'avait qu'une idée en tête, à savoir s'engager avec l'OGC Nice. Terem Moffi a donc repoussé les avances du club phocéen, qui a misé sur Vitinha, et s'est engagé avec les Aiglons où ses débuts sont très compliqués comme en témoigne sa prestation face au Reims samedi (0-0). Mais Didier Digard réclame du temps.

Digard monte au créneau pour Moffi

« On va continuer à travailler. Il est arrivé et on a rapidement enchaîné sur des matchs. Je pense qu'on a dix séances communes avec Terem. Ça fait très peu. Il faut créer des automatismes. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes de la part du public parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Le staff est très heureux de ce qu'il fait parce que ça demande du temps. Il a un état d'esprit irréprochable, il est travailleur et au service de l'équipe. C'est positif même si je me doute bien que tout le monde veut voir des buts. Avec ce qu'il nous montre, je suis très confiant », confiait le coach de l'OGC Nice après le match en conférence de presse.

«Ça va venir avec le temps. On sait de quoi il est capable»