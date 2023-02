Après le PSG, il prépare un coup à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son départ d’Arsenal à l’été 2021, Matteo Guendouzi conserve une belle cote en Premier League, notamment auprès de son ancien entraîneur Unai Emery, désormais à la tête d’Aston Villa. L’ex-technicien du PSG aurait ainsi mis du sien pour convaincre l’international français de l’OM de le retrouver outre-Manche.

Prêté à l’OM par Arsenal à l’été 2021, Matteo Guendouzi a rapidement trouvé ses marques dans la cité phocéenne, incitant Pablo Longoria à vouloir conserver l’international français. Depuis, ce dernier est devenu l’un des chouchous des Vélodrome, mais Matteo Guendouzi est également très apprécié en Angleterre, où Unai Emery a fait le forcing pour mettre la main sur lui.

Emery a fait le forcing pour Guendouzi

Annoncé sur le départ durant le mois de janvier, Matteo Guendouzi apparaissait comme une cible chaude d’Aston Villa comme le rappelle L’Équipe ce dimanche. La formation de Premier League aurait ainsi tenté de récupérer l’international français en lui proposant un contrat mirobolant. Unai Emery a également mis du sien en appelant à plusieurs reprises son ancien protégé d’Arsenal. Le clan Guendouzi aurait alors écouté les arguments d’Aston Villa, en faisant part de cet intérêt à Pablo Longoria.



Départ programmé cet été ?