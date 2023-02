Neymar dérape et ignore Mbappé, il lâche une punchline

Thomas Bourseau

Neymar a laissé parler ses hobbies la semaine dernière avec une partie de poker et un passage au Mcdo alors que Kylian Mbappé avait demandé une préparation optimale pour le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour Thierry Henry, l’entourage de Neymar le dessert.

Neymar traverse une période délicate en tant que joueur du PSG, mais pas seulement. Certes, ses performances ne sont pas au beau fixe depuis son retour de la Coupe du monde à l’automne dernier qui l’a mentalement détruit comme il l’avouait lui-même sur son compte Instagram en décembre après l’élimination du Brésil en 1/4 de finale. Cependant, c’est également pour ses frasques festives à son domicile de Bougival qu’il est pointé du doigt par certains de ses voisins.

Mbappé a appelé à l’union sacrée et à une préparation optimale, Neymar en a décidé autrement

En outre, et alors que Kylian Mbappé avait demandé après la défaite face au Bayern Munich mardi dernier un repos optimal et une alimentation saine pour préparer au mieux le 1/8ème de finale retour le 8 mars, Neymar a pris part à une partie de poker et a été aperçu au Mcdo avec des amis. Pas de quoi se préparer au mieux au rendez-vous de l'année à l'Allianz Arena le 8 mars prochain.

«Avec des amis comme ça, tu n’as pas besoin d’ennemis hein»