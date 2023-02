PSG - Neymar : «Acharnement insensé», la lourde accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son retour de la Coupe du monde, Neymar est sous le feu de critiques. Son hygiène de vie est encore au cœur de débats après la diffusion d’une photo de lui dans un fast-food. Et sa récente blessure à la cheville face au LOSC n’arrange rien. Néanmoins, Pierre Ménès vole au secours du numéro 10 du PSG.

Pierre Ménès défend Neymar

« Neymar subit un acharnement insensé. Il ne fait pas tout bien, il n'a pas toujours la bonne attitude, il est parfois très gamin, il veut être le sauveur de la nation, je suis d'accord. Sa cheville a été rafistolée, je ne sais comment par le Brésil afin qu'il puisse rejouer à la Coupe du Monde. Il a mal à la cheville, qui a une faiblesse », confie le journaliste dans une vidéo YouTube avant de revenir sur la blessure de Neymar contre le LOSC.

«Je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise hygiène de vie»