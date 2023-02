Mbappé au Real Madrid, l’Espagne lâche un incroyable avertissement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prolongé par le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé garde les cartes en main pour son avenir, avec un contrat courant jusqu’en juin 2024, plus une année supplémentaire en option qu’il peut lever s’il le souhaite. Une situation qui fait déjà réagir l’Espagne, alors qu’un départ vers le Real Madrid ne laisserait toujours pas indifférent l’international tricolore.

Voilà que l’avenir de Kylian Mbappé refait parler en Espagne. Alors que l’international français a prolongé son bail en mai dernier avec le PSG, l’année optionnelle présente dans son nouveau contrat place le club de la capitale dans une situation délicate. Et pour cause, Mbappé sera libre de partir en tant qu’agent libre à l’été 2024 s’il le souhaite, obligeant les dirigeants à se pencher sur son cas dès la fin de la saison. Le PSG prendra-t-il le risque de conserver son numéro 7 au risque de le voir quitter le club l’année suivante, ou décidera-t-il d’ouvrir de nouvelles discussions pour une autre prolongation, ou bien le vendre dès la fin de la saison ? En attendant, le cas Mbappé fait réagir de l’autre côté des Pyrénées.

Mbappé peut partir libre en 2024

Ce mercredi, l’émission El Chiringuito n’a pas manqué de revenir sur la situation de Kylian Mbappé, alors que le média espagnol avait déjà indiqué que le contrat de l’attaquant prendra fin à l’été 2024, sans compter l’année en option dont il dispose. « Il est impatient de venir au Real Madrid », a annoncé le journaliste Edu Aguirre. De son côté, Guti lance déjà un avertissement au numéro 7 du PSG s’il décidait de rallier l’écurie merengue.

« Mbappé doit venir au Real Madrid avec la tête basse »