Il a un grand rêve avec le PSG, Mbappé va halluciner

Pierrick Levallet

Depuis l'arrivée de QSI en 2012, le PSG rêve de soulever la Ligue des champions. Kylian Mbappé, lui aussi, souhaite remporter le graal dans la capitale. La star de 24 ans rêve grand pour la formation parisienne, et il n'est plus le seul désormais. Warren Zaïre-Emery rêve également de tout gagner avec le PSG.

Avec l’arrivée de QSI en 2012, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale a été en mesure de s’acheter les meilleurs joueurs de la planète afin de bâtir une équipe qui puisse aller chercher la Ligue des champions. Mais en un peu plus de dix ans, le PSG n’est arrivé qu’une seule fois en finale, défait par le Bayern Munich en 2020. Naturellement, les joueurs parisiens rêvent de soulever le graal, et Kylian Mbappé ne fait pas exception.

Mercato - PSG : Mbappé snobé pour un coup à 120M€ ? https://t.co/O3eY7rZU2C pic.twitter.com/AdqspouYc2 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«Rêver c’est gratuit et tout le monde peut le faire»

« Tous les joueurs rêvent. Rêver c’est gratuit et tout le monde peut le faire. La Ligue des champions c’est la Ligue des champions, je le dis tout le temps. C’est quelque chose d’incroyable de pouvoir fouler la pelouse et vivre ces soirées-là. Ce sont des soirées qui restent dans nos mémoires et qui marquent l’histoire et la mémoire des gens. Donc c’est sur que c’est un honneur de pouvoir participer à cette compétition » confiait la star de 24 ans en début de saison à PSG TV .

Zaïre-Emery veut tout gagner au PSG