Divorce, infidélité… Révélations explosives sur un joueur du PSG

Invitée de la télévision italienne, Wanda Nara s'est prononcée sur sa relation avec Mauro Icardi, actuellement prêté par le PSG à Galatasaray. A la surprise générale, la jeune femme a mis fin aux rumeurs de séparation avec l'international argentin. Elle s'est également exprimée sur une supposée histoire avec Keita Baldé, attaquant du Spartak Moscou.

L'histoire entre Wanda Nara est digne d'une télénovela. Après neuf années de vie commune, la jeune femme avait annoncé son divorce avec le buteur du PSG, actuellement prêté à Galatasaray. Une procédure de divorce était en cours. « A un moment nous avons commencé à se disputer et il n’y avait plus de paix à la maison. Pour les enfants j’ai décidé de tout arrêter. J’ai découvert des choses qui ne m’ont pas plu et c’est à partir de là que tout a changé. Mauro m’a dit toute la vérité, je n’ai pas eu besoin d’aller chercher ailleurs » avait confié la jeune femme. Mais à la surprise générale, Nara a annoncé qu'elle s'était réconciliée avec Icardi.

Wanda Nara met fin aux rumeurs de séparation

« Oui, nous sommes ensemble, confirme l’influenceuse. Je pense que nous serons une famille pour la vie. Nous avons toujours été une famille. Nous sommes mariés depuis presque 10 ans, pour moi c'est une chance, pour lui je ne sais pas. Nous espérons durer toute une vie » a confié Wanda Nara sur le plateau de l'émission Belve sur la Rai.

Des avances de Keita Baldé ? Elle répond