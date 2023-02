PSG : «Un phénomène», cette légende monte au créneau pour Neymar

La rédaction

Passé par le PSG entre 2003 et 2008, Pedro Miguel Pauleta reste l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club parisien. Avant le Classique opposant son ancienne équipe à l’OM ce dimanche, le Portugais s’est exprimé avec quelques regrets sur l’absence de Neymar pour ce match face au rival marseillais.

Neymar qui est désormais officiellement forfait pour le match ce dimanche face à l’OM va beaucoup manquer à Pedro Miguel Pauleta. Le Portugais, en véritable icône du PSG qu’il est, s’est exprimé sur la rencontre à venir pour son ancienne équipe dans une conférence de presse. Dans des propos rapportés par le média espagnol AS , il évoque ses craintes sur l’absence du Brésilien, à la fois contre l’OM, mais également contre le Bayern le 8 mars prochain.

« C’est dommage que Neymar ne soit pas là », regrette Pauleta

Pedro Miguel Pauleta déclare : « Le PSG a des joueurs comme Neymar, Messi et Mbappé, c'est dommage pour nous en tant que fans que Neymar ne soit pas là, car ce sont des joueurs qui font la différence dans un match et qui sont différents de tous les autres » . La star brésilienne du PSG s’est blessée contre Lille dimanche dernier, et souffre d’une entorse de la cheville avec lésions ligamentaires. Neymar ne devrait pas faire son retour avant 3-4 semaines a indiqué le PSG ce mardi.

« C’est un phénomène », le bel hommage de Pauleta envers Neymar