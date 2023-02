Le PSG a bouclé un transfert à 50M€, le Real Madrid s’en est mêlé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’été 2019, le PSG s’attachait les services de Mauro Icardi dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat levée l’année suivante, estimée à 50M€. Si l’attaquant argentin apparaît désormais comme un indésirable dans l’esprit des dirigeants parisiens, sa cote était importante à son arrivée, au point que le Real Madrid a tenté de mettre la main sur lui.

N’entrant plus dans les plans de l’Inter, Mauro Icardi posait ses valises près du Parc des Princes à l’été 2019. Un prêt qui s’est ensuite transformé en transfert après la première saison convaincante de l’Argentin sous le maillot du PSG, totalisant 20 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Une opération estimée à 50M€ qui n’a finalement pas porté ses fruits, le bilan d'Icardi étant nettement moins favorable depuis, poussant le PSG à le prêter à Galatasaray tout en payant une partie de son salaire.

La grosse cote d’Icardi sur le mercato

Mais la carrière de Mauro Icardi aurait pu prendre un autre tournant. Dans les mois qui ont précédé son arrivée au PSG, l’attaquant disposait d’une grosse cote sur le mercato, et son nom apparaissant dans le collimateur des plus gros clubs européens, dont le Real Madrid ou la Juventus comme le révèle Wanda Nara, compagne et agente du joueur.

Le Real Madrid voulait Mauro Icardi selon Wanda Nara