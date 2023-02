«C’est incroyable ce qu’il fait», l’OM a touché le jackpot

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez n’est plus à présenter tant il a brillé par le passé en Europe et à présent à l’OM. Le président Pablo Longoria a bouclé sa signature l’été dernier et ne pouvait pas rendre Mamadou Niang plus heureux.

Star du football dans la décennie 2010 notamment au FC Barcelone et à Arsenal, Alexis Sanchez a débarqué l’été dernier à l’OM en provenance de l’Inter. Et bien qu’il n’ait plus ses jambes d’antan, sa tonicité et son omniprésence laissent tout de même de marbre. Sa culture de la gagne semble même se propager au sein du vestiaire de l’OM pour le bonheur de Mamadou Niang.

Mamadou Niang bluffé par « l’exemple à suivre » qu’est Alexis Sanchez

L’ancienne icône de l’Olympique de Marseille a tiré son chapeau à Alexis Sanchez pour ses performances depuis le début de la saison à l’occasion d’une interview accordée au site officiel de la Ligue 1. Mamadou Niang a été invité à révéler l’idendité d’un joueur qui l’impressionne cette saison et le premier nom qui lui est venu à l’esprit est celui d’Alexis Sanchez.

OM : Il l'avoue, il a retourné sa veste https://t.co/f2vdafGgO7 pic.twitter.com/MPiqn9Kq2H — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

«Il montre la voie aux autres joueurs»