L’OM a tiré le gros lot, l’échec s’annonce cuisant

Thomas Bourseau

Nuno Tavares suit les traces de William Saliba. Alors qu’il flambe à l’OM, le Portugais va retrouver Arsenal à l’issue de son prêt. Pourtant, le latéral gauche est indispensable et est tout bonnement « un crack » selon Amine Harit. Un talent que l’OM va perdre.

Comme William Saliba avant lui, et Matteo Guendouzi dans des circonstances de prêt différentes, Nuno Tavares a pris la décision de débarquer à l’OM par le biais d’un prêt sans option d’achat pour une saison. Buteur à six reprises avec l’Olympique de Marseille depuis le début de l’exercice, Tavares apporte énormément sur le plan offensif, mais affiche de sérieuses lacunes défensives comme Florent Germain l’a affirmé à BFM Marseille.

«L’OM ne peut pas se priver de ce joueur»

« J'estime que l'OM ne peut pas se priver de ce joueur, même si malheureusement, on connaît ses défauts, estime le journaliste sur BFM Marseille. S'il n'avait pas ces défauts-là, il ne serait probablement pas à l'Olympique de Marseille et Arsenal l'aurait gardé. Il apporte de la puissance, de la rapidité et oui, en défense il peut encore se perfectionner, c'est un jeune joueur. On sent aussi qu'il n'est pas à 100%, il revient d'une blessure à la cuisse. Nuno Tavares est un titulaire indiscutable, mais il a des petits défauts qui font partie de son jeu ». a confié le journaliste de RMC Sport dans des propos rapportés par Foot Marseille.

Harit estime que Tavares est un «crack» que l’OM va perdre