Un transfert vire au fiasco, le PSG réagit

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike peine encore à trouver ses marques au sein du club de la capitale, et il est même déjà question d’un départ sous la forme d’un prêt pour l’ancien Rémois. Mais le PSG a répondu sur ce dossier, niant fermement cette possibilité pour Ekitike en fin de saison.

« Hugo Ekitike a eu une assez longue période d’adaptation. Il fallait trouver des repères aux côtés de joueurs de classe mondiale (…) Il est en train de progresser et de trouver sa place. On est content de lui, et il va avoir encore beaucoup d’opportunités de jouer. Qu’il continue, et soit exigeant et dur avec lui-même », lâchait Christophe Galtier en conférence de presse en janvier dernier au sujet d’Hugo Ekitike, qui peine pour l’instant à justifier les espoirs placés en lui au moment de son arrivée au PSG l’été dernier en provenance du Stade de Reims.

Un départ déjà prévu pour Ekitike ?

Auteur de seulement 4 buts toutes compétitions confondues depuis sa signature au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 37M€, Hugo Ekitike est donc encore loin de faire l’unanimité dans la capitale. L’Equipe du Soir évoquait même ces derniers jours l’éventualité d’un départ en prêt l’été prochain afin de lui permettre de retrouver de la confiance et davantage de temps de jeu loin du PSG, mais qu’en est-il vraiment ?

Le PSG ne le lâchera pas

Contactées par Goal, des sources du PSG ont fermement démenti ces révélations, expliquant qu’Hugo Ekitike ne serait pas prêté la saison prochaine. Il faut dire que l’ancien rémois est, à ce jour, l’unique option offensive sur le banc du PSG en cas d’absence de Kylian Mbappé, et son départ n’est donc pas à l’ordre du jour. Pour rappel, l’option d’achat de 37M€ deviendra obligatoire en fin de saison pour Ekitike si le PSG termine dans les deux premiers de Ligue 1.