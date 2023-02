Le PSG prépare du lourd sur le mercato, Deschamps jubile déjà

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux mercatos ratés, le PSG n’a plus le droit à l’erreur en vue de l’été prochain. Luis Campos est donc déjà actif et a dressé une liste de potentielles recrues pour la saison prochaine. Une chose semble claire, il y a une volonté de recruter des joueurs français, ce qui pourrait bien être une bonne nouvelle pour Didier Deschamps.

Nommé conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos traverse clairement une période délicate tant son recrutement peine à porter ses fruits. Aucune recrue arrivée lors du précédent mercato estival (Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler) ne s’est pleinement imposé à Paris. Et cet hiver personne n’a été recruté.

▶️ Mercato : Deux clubs seulement pour Neymar ! pic.twitter.com/B4htTx2iFz — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Vers un recrutement made in France pour le PSG ?

Par conséquent, le PSG est très attendu l'été prochain, et Luis Campos semble avoir déjà dressé une liste de joueurs souhaités. Et visiblement, un recrutement made in France est visé. Et pour cause, selon La Chaîne L'EQUIPE , Randal Kolo Muani, Manu Koné et Marcus Thuram sont dans viseur du PSG tandis que RMC Sport ajoute les noms de Youssouf Fofana et Khephren Thuram.

Une bonne nouvelle pour l’équipe de France

Si la volonté de recruter les meilleurs joueurs français se confirme du côté du PSG, cela pourrait enchanter Didier Deschamps qui verrait plusieurs Bleus évoluer ensemble en club, en plus avec Kylian Mbappé. Une excellente nouvelle pour l'équipe de France.