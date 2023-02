Pour régaler Mbappé, le PSG se lance dans une mission impossible

Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’affirmait en janvier dernier, Marcus Thuram ne répondait pas aux critères de recrutement fixés par le PSG. Néanmoins, le dossier a été relancé pour l’été prochain et une bataille royale se profile déjà.

Le mercato estival du PSG semble déjà être lancé. Après avoir échoué dans les dossiers Milan Skriniar et Hakim Ziyech cet hiver, les dirigeants parisiens auraient à coeur de revenir à la charge pour l’international marocain selon The Daily Telegraph lorsque l’arrivée libre de tout contrat de Skriniar en provenance de l’Inter serait déjà entérinée.

Le PSG a dit non à Thuram, la presse relance le dossier

En outre, le comité de direction du PSG se pencherait à nouveau sur le profil de Marcus Thuram dont le contrat au Borussia Monchengladbach arrivera à son terme en juin prochain. Son départ en tant qu’agent libre a déjà été prononcé par le club allemand et L’Equipe du soir a confirmé un intérêt du PSG et notamment pour satisfaire Kylian Mbappé lorsque le10sport.com vous révélait courant janvier que le profil de l’international français ne remplissait pas les critères du conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Christophe Galtier.

Zidane - PSG : Grande révélation de la presse italienne https://t.co/JcBEX2HzWh pic.twitter.com/pNZmYmWmh3 — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Marcus Thuram mettrait déjà le feu au mercato, le PSG est prévenu