Il a signé au PSG «pour l’argent», la folle révélation

Axel Cornic

Il fait partie des gros regrets du recrutement du Paris Saint-Germain version QSI. Acquis pour près de 60M€ et arrivé avec l’étiquette de véritable terreur des surfaces, Mauro Icardi n’a pas su s’imposer sur la durée et l’été dernier il a finalement été poussé vers la sortie, avec un prêt sans option d’achat à Galatasaray. Et alors que son avenir pose question, une révélation est récemment tombée concernant son arrivée au PSG...

Après avoir martyrisé les défenses de Serie A, Mauro Icardi est parti à la conquête de la Ligue 1. Les choses ont très bien marché... pendant six mois. L’attaquant a en effet disparu au PSG et après avoir enchainé les frasques la saison dernière il a été poussé vers la sortie par Luis Campos, qui a trouvé une solution avec Galatasaray.

Mbappé lâche un avertissement au PSG, le constat est inquiétant https://t.co/ISwcnXIbMe pic.twitter.com/TBurBweSX2 — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Icardi cartonne en Turquie, bonne nouvelle pour le PSG ?

En Turquie, l’ancien capitaine de l’Inter semble avoir retrouvé le sourire. S’il a connu quelques soucis physiques, Mauro Icardi totalise 9 buts et 6 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues et sembla avoir conquis ses nouveaux supporters comme les dirigeants de Galatasaray. A noter toutefois que son prêt ne comporte aucune option d’achat et le PSG devra donc négocier un transfert en fin de saison, afin de boucler le départ de l’Argentin.

« Ce n’était pas un choix motivé par le sportif, nous ne l’avons fait que pour l’argent »