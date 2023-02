Cristiano Ronaldo provoque un bouleversement en Arabie saoudite, il hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est envolé pour l’Arabie saoudite cet hiver. Désormais à Al Nassr, le Portugais tente encore de trouver ses marques, mais en interne, on est déjà impressionné par son attitude et son travail. C’est notamment le cas de José Blesa, nutritionniste collaborant avec la formation saoudienne.

S’il n’a pas échappé aux critiques ces derniers mois pour ses prestations en dents de scie ou ses coups de sang ayant précipité son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo peut en revanche difficilement être attaqué pour son éthique de travail. Le quintuple Ballon d’Or est connu pour son obsession de la performance, et ce n’est pas son départ vers l’Arabie saoudite qui va faire évoluer sa mentalité. Désormais à Al Nassr, Cristiano Ronaldo impressionne toujours autant comme l’a avoué José Blesa, nutritionniste collaborant avec la formation saoudienne.

« Je n'ai pas trouvé de footballeur plus professionnel que lui »

« C'est le meilleur footballeur de l'histoire, ou l'un des deux meilleurs. Je ne savais pas, comme tout le monde, ce que cela allait être de travailler avec lui et si le club allait beaucoup changer, mais je n'ai pas trouvé de footballeur plus professionnel que lui. Chaque conversation avec lui est une expérience d'apprentissage. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de son régime alimentaire, de la façon dont il comprend l'importance de celui-ci et du repos pour la performance. Il porte deux compteurs de temps de repos : la bague et le bracelet. Il est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. C'est merveilleux de travailler avec lui », s’enflamme José Blesa, interrogé par le média espagnol Ideal .



« Nous ne pouvons plus rien lui apprendre »