Il plante l'OM en beauté et fait capoter un transfert

En août 2015, après une défaite face à Caen, Marcelo Bielsa surprend tout le monde. L'entraîneur de l'OM se présente alors en conférence de presse et lâche une bombe. Devant les journalistes, l'Argentin officialise alors sa démission. Bielsa a ainsi quitté l'OM et cela n'a pas été sans conséquence puisque certains transferts sont tombés à l'eau.

Si le Vélodrome vibre aujourd'hui grâce à Igor Tudor, il y a quelques années de cela, c'est Marcelo Bielsa qui embrasait l'OM. L'Argentin ne sera resté en poste qu'une saison, mais il a marqué les esprits sur la Canebière. Son départ de l'OM reste d'ailleurs encore dans toutes les mémoires...

Bielsa quitte l'OM

Alors que Marcelo Bielsa était reparti pour une 2ème saison avec l'OM, cela n'aura duré qu'une journée. En effet, en août 2015, le club phocéen s'incline contre Caen et c'est suite à cette défaite qu'El Loco pose sa démission durant la conférence de presse.

Milton Casco voit son transfert être annulé