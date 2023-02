Un «titulaire indiscutable» vers la sortie, l’OM va perdre gros sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêté l’été dernier à l’OM, Nuno Tavares s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense. De nouveau décisif contre Toulouse (3-2) dimanche, le Portugais appartenant à Arsenal épate notamment le journaliste Florent Germain, estimant que le club phocéen « ne peut pas se priver de ce joueur. » Igor Tudor risque pourtant de devoir faire sans lui la saison prochaine.

Loin d’être irréprochable sur le plan défensif, Nuno Tavares parvient à combler ses lacunes par ses qualités offensives. Ainsi, le Portugais de 23 ans a trouvé le chemin des filets à six reprises depuis son arrivée à l’OM, en 20 rencontres de Ligue 1. Dimanche, Nuno Tavares s’est de nouveau illustré sur la pelouse du TFC, de quoi épater Florent Germain, relayé par le site Foot Marseille .

«Mon transfert à l'OM était conclu» : Il lâche une bombe https://t.co/TybZAGQpht pic.twitter.com/Zqe0GmXpTb — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« L'OM ne peut pas se priver de ce joueur »

« J'estime que l'OM ne peut pas se priver de ce joueur, même si malheureusement, on connaît ses défauts , estime le journaliste sur BFM Marseille. S'il n'avait pas ces défauts-là, il ne serait probablement pas à l'Olympique de Marseille et Arsenal l'aurait gardé. Il apporte de la puissance, de la rapidité et oui, en défense il peut encore se perfectionner, c'est un jeune joueur. On sent aussi qu'il n'est pas à 100%, il revient d'une blessure à la cuisse. Nuno Tavares est un titulaire indiscutable, mais il a des petits défauts qui font partie de son jeu. »

Prêté sans option d’achat, Nuno Tavares est condamné à retrouver Arsenal