PSG : Neymar prend cher, «il vaut mieux avoir un autre joueur»

La rédaction

Sorti blessé à la cheville lors de PSG-Lille dimanche dernier, Neymar s’attire les foudres de Daniel Riolo dans l’After. Pour le consultant RMC, c’est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de voir le Brésilien absent, à l’approche des grandes échéances qui attendent le club.

C’est la cinquième fois en six ans que Neymar se blesse lourdement en février avec le PSG, et contrairement à un bon nombre de supporters parisiens, désemparés, Daniel Riolo se veut soulagé par cette blessure. Il fustige le numéro 10, qui s’est blessé à la cheville contre le LOSC dimanche : « Je le répète, pour sa santé, je lui souhaite d'aller bien, peu importe ce que je pense de lui, la santé c'est la santé. Mais pour le jeu du PSG, c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux avoir un autre joueur et que tu aies plus un bloc équipe pour envisager aussi bien le match à Marseille qu'à Munich. Il vaut mieux que tu aies Messi pour lancer Mbappé et que tu aies un milieu supplémentaire pour densifier cette zone et libérer Verratti », lâche le chroniqueur sur RMC Sport.

▶️ Mercato : Deux clubs seulement pour Neymar ! pic.twitter.com/B4htTx2iFz — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Le problème Neymar

Pour l’heure, l’absence de Neymar au match retour de Ligue des champions, à Munich, n’est pas officialisée mais l’espoir de le voir fouler la pelouse le huit mars prochain est faible. Une aubaine pour Riolo qui voit la présence du Brésilien dans le 11 du PSG, comme un problème : « Il vaut mieux tactiquement que Neymar ne soit pas là. C'est une bonne nouvelle. C'est un match de Ligue des Champions et il y a un problème de course au PSG, et comme Neymar fait semblant de courir... ».

Une absence qui pourrait en libérer certains

Et si on connaît la faculté qu’a le consultant RMC à taper sur Marco Verratti, il admet que l’absence de Neymar permettrait de densifier le milieu et libérer l’Italien, moins en vue cette saison. Premier test ce dimanche contre l’OM.