Flop du mercato, les stars du PSG ne l'ont pas validé

Amadou Diawara

A la fin du dernier mercato estival, le PSG a finalisé le transfert de Carlos Soler, qui est arrivé de Valence. En difficulté depuis sa signature, l'international espagnol n'a pas réussi à s'acclimater au sein du club parisien. Alors qu'il n'a pas le même caractère que Neymar et Kylian Mbappé, Carlos Soler n'aurait pas encore été totalement validé par le vestiaire de Christophe Galtier.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'est montré particulièrement actif pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike. Et, pour le moment, aucun de ces joueurs n'a réussi à s'imposer totalement sous les couleurs parisiennes.

Carlos Soler n'arrive pas à s'intégrer au PSG

En ce qui concerne Carlos Soler, il est passé d'un rôle de capitaine et leader dans son ancien club, Valence, à un rôle de remplaçant au PSG. Et alors que ses performances laissent à désirer depuis le début de saison, le milieu offensif espagnol ne ferait pas l'unanimité au sein du vestiaire du PSG.

«C’est un frein de ne pas être adoubé à 100 % par les leaders»