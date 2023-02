L’OM met une star au placard, il valide totalement

Arnaud De Kanel

Homme fort de l'OM de Jorge Sampaoli la saison passée, Dimitri Payet a complètement dégringolé dans la hiérarchie établie par Igor Tudor. Le Croate a fait du Réunionnais un remplaçant quelconque qui doit se contenter du peu de miettes laissées par ses coéquipiers. Une décision forte qui est validée par Oliver Dall'Oglio.

L'arrivée d'Igor Tudor a fait de gros dégâts. Gerson, Arek Milik et surtout Dimitri Payet en ont fait les frais. Indiscutable et intouchable avec Jorge Sampaoli, le meneur de jeu réunionnais est désormais remplaçant. Une décision forte qui n'entrave pas sur les performances de l'OM qui peut croire au titre à la veille du Classique face au PSG. La mise sur le banc de Dimitri Payet est saluée par Olivier Dall'Oglio, ancien coach de Brest et de Montpellier.

Dall'Oglio applaudit Tudor

« Il a réussi à convaincre Dimitri Payet de jouer un nouveau rôle. Et pourtant, il a eu beaucoup de pression populaire au début pour le titulariser. Il arrive à mobiliser l'effectif et ne perd pas beaucoup de joueurs. Il y a aussi une gestion plus pointue sur la récupération », a-t-il souligné dans les colonnes de L'Equipe , avant de poursuivre.

«Il y a une prise de conscience des joueurs»