À l’OM, c’est lui «le roi»

Remplaçant de Jorge Sampaoli qui a préféré quitter l’OM l’été dernier, Igor Tudor réalise une première saison quasi parfaite pour le moment. Toujours en course pour le titre, Marseille est également qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Pascal Olmeta, ancien joueur de l’OM, est revenu sur les débuts d’Igor Tudor.

Arrivé l’été dernier à l’OM, Igor Tudor a connu des débuts compliqués avec Marseille. Sifflé par le Stade Vélodrome pour sa grande première, le technicien croate a pourtant eu des résultats très rapidement. Quelques mois plus tard, la situation a totalement changé pour Igor Tudor. A ce stade de la saison, l’OM a tout simplement le meilleur bilan comptable de son histoire. Une performance plus que bluffante pour Tudor.

«Aujourd’hui on parle de lui faire une statue !»

Dimanche, en cas de succès contre le PSG, l’OM reviendrait même à deux points du leader parisien. Toujours en lice en Coupe de France (où l’OM a fait tomber Paris), le club olympien a deux belles possibilités de gagner un trophée cette saison. « A Marseille ça va tellement vite que si tu as une victoire et que tu sais faire se transcender tes joueurs et bien tu es le roi. Tudor avait été sifflé au début, mais aujourd’hui on parle de lui faire une statue ! », admet Pascal Olmeta dans un entretien accordé au journal Le Parisien .

Igor Tudor fait l’unanimité