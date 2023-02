L’OM utilise Mbappé, Neymar et Messi pour alarmer le PSG

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a lancé les hostilités en vue du choc de la 25e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (dimanche, 20h45). Et vu la tournure qu’a pris la saison depuis la Coupe du monde la pression semble clairement être sur le PSG.

C’est l’un des grands rendez-vous de la saison et après la victoire de l’OM en Coupe de France (2-1), le PSG voudra sans aucun doute prendre sa revanche. Les hommes de Christophe Galtier ont d’ailleurs tout intérêt à gagner, puisqu’en cas de victoire ils verraient les Marseillais revenir à deux petits points au classement de la Ligue 1.

« Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends »

Pour Igor Tudor, le grand favori de cette rencontre est clairement le PSG, avec son effectif pléthorique. « Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos etc, il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux » a expliqué le coach de l’OM, lors de la conférence de presse de ce vendredi. « La pression, c'est que eux qui peuvent l'avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends ».

« On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match »