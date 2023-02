Scène hallucinante au PSG : Il lâche une punchline, l'OM peut trembler

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et le LOSC, Luis Campos a rejoint Christophe Galtier sur la pelouse pour haranguer à la fois les joueurs et les arbitres. Interrogé sur cette scène improbable, Luis Fernandez a déclaré ironiquement que le conseiller football du PSG devait en faire de même face à l'OM pour rentrer du Vélodrome avec les trois points.

Face au LOSC, le PSG a vécu toutes les émotions. Alors qu'ils menaient 2-0, les hommes de Christophe Galtier étaient partis pour l'emporter tranquillement, mais ils sont retombés dans leurs travers. En effet, les Parisiens ont vu les Dogues revenir au score, avant de prendre l'avantage (2-3) durant la rencontre.

Christophe Galtier, l'adjoint de Luis Campos ?

Furieux, Luis Campos a décidé de rejoindre Christophe Galtier sur la pelouse et de mettre la pression à la fois sur les joueurs et les arbitres du match. Et finalement, le PSG a renversé la rencontre, l'emportant grâce à un coup franc de dernière minute signé Leo Messi (4-3). Lors d'un entretien accordé au Parisien , avant le choc face à l'OM au Vélodrome ce dimanche, Luis Fernandez a estimé que Luis Campos devait revenir au bord du terrain pour le bien du PSG.

«On va remettre Campos, comme ça on verra le PSG gagner»