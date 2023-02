On lui a menti, cette star du PSG pète les plombs

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très bon avec le PSG depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos a annoncé sa retraite internationale ce jeudi. Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, ne compte pas sur lui. Pourtant, après la Coupe du monde, le technicien ibérique avait ouvert la porte à un retour en sélection de Ramos.

Alors qu’il revient petit à petit à son meilleur niveau, Sergio Ramos a annoncé sa retraite internationale. Le défenseur central du PSG a justifié sa décision sur ses réseaux sociaux en expliquant que Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l’Espagne, ne comptait pas sur lui.

Luis de la Fuente lui avait ouvert la porte

« Ce que je crois, c'est que pour être dans l'équipe nationale, il faut avoir du talent et des performances. Pour faire une sélection, nous allons évaluer le moment, cela n'a rien à voir avec un club. Ici, il n'y a pas de jours de match, ici vous avez un mauvais jour et vous rentrez chez vous. Notre approche consiste à chercher le joueur qui est le plus en forme. Je le répète, est-il en bonne condition et est-il éligible à la sélection ? Eh bien, la porte est ouverte à tous pour l'équipe nationale espagnole, ils ont une place », expliquait pourtant le technicien espagnol juste après la Coupe du monde.

«C'est la fin d'un parcours que j'espérais plus long»