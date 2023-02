Kylian Mbappé explose tout, une star en reste bouche bée

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland est pressenti par beaucoup comme étant le plus gros rival de Kylian Mbappé pour les prochaines années. Cependant, même le buteur de Manchester City ne peut que s’incliner devant la domination de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé a déjà un joli palmarès grâce à ses trophées glanés à l’AS Monaco, au PSG et en équipe de France. Cependant, outre son tableau de chasse, ce sont ses qualités hors normes et sa régularité qui impressionnent. C’est en effet le cas de Luis Figo qui a affirmé que Mbappé finira au top s’il continue ainsi dernièrement et qu’il deviendra par la même occasion le numéro un.

Figo lui prédit la place de numéro un, Mbappé est un phénoménal pour Haaland

Qualifié comme étant le plus grand rival de Kylian Mbappé pour le restant de la décennie, Erling Braut Haaland (22 ans) reste bouche bée devant les exploits de l’attaquant du PSG et de l’équipe de France. Invité à s’exprimer sur Mbappé lors d’une interview pour Canal+ , Haaland a dressé un portrait plus que flatteur de Kylian Mbappé.

«Parfois, il faut se dire qu’il lui reste dix ans à jouer au haut niveau»