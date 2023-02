Mbappé - Real Madrid : La nouvelle révélation de la presse espagnole

Hugo Chirossel

Mardi soir, le Real Madrid et Liverpool nous ont offert une rencontre spectaculaire à Anfield, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un match qui a finalement vu les Merengue s’imposer largement (2-5), alors qu’ils étaient menés de deux buts après 20 minutes de jeu. Le tout sous les yeux de Kylian Mbappé, qui aurait regardé cette rencontre.

Comme à son habitude, le Real Madrid a été auteur d’une incroyable remontée mardi soir sur la pelouse de Liverpool. En déplacement à Anfield dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à remporter une rencontre qui avait pourtant très mal débuté. En effet, les Merengue étaient menés de deux buts après seulement 20 minutes de jeu.

Mbappé aurait regardé Liverpool-Real Madrid

Mais les Madrilènes nous ont déjà prouvé la saison passée qu’il ne fallait jamais baisser sa garde face à eux. Après un doublé de Vinicius Jr avant la pause, puis une réalisation de Militao au retour des vestiaires et deux buts de Karim Benzema, le Real Madrid a totalement retourné la situation et s’est finalement imposé (2-5). Un spectacle que Kylian Mbappé a dû apprécier. Selon Joaquin Maroto, journaliste pour AS , l’attaquant du PSG aurait regardé cette rencontre.

.@realmadrid Me consta que Mbappé 🐢 vio lo de anoche en Anfield. Supongo que habrá pasado la noche consultando con la almohada. — JOAQUIN MAROTO (@as_maroto) February 22, 2023

« Je sais que Mbappé a regardé la nuit dernière à Anfield »