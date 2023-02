Kylian Mbappé en duel avec «Thor»

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à seulement 24 ans, Kylian Mbappé est souvent comparé à Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City, phénomène de précocité lui aussi, impressionne en Premier League et en Ligue des Champions. A tel point qu’on lui trouve un ressemblance avec… Thor.

Lionel Messi fêtera ses 36 ans en juin prochain, Cristiano Ronaldo vient d’en avoir 38. La fin de cette ère exceptionnelle s’approche et la relève a déjà pris le pouvoir. Champion du monde à 19 ans, encore finaliste de la Coupe du monde en décembre dernier et homme providentiel du PSG, Kylian Mbappé a démarré sa carrière comme peu l’avaient fait. Personne n’a réussi à le suivre hormis Erling Haaland, le buteur norvégien qui terrorise les défenses de Premier League depuis son transfert à Manchester City.

La rivalité est toute tracée mais Haaland préfère ne pas y penser. « La prochaine grande rivalité du football avec Kylian Mbappé ? C'est impossible à dire. Je n'aime pas me comparer à d'autres joueurs. Je pense que tu dois être toi-même donc je n'aime pas faire des comparaisons ou des choses comme ça. Je pense que les médias le font avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis 10 ans, et je crois qu'ils se sont poussés l'un l'autre. C'est quelque chose de positif selon moi. Le FC Barcelone contre le Real Madrid, c'était la rivalité parfaite. Mais je ne pense pas à ça, honnêtement », estime Erling Haaland.

Leipzig boss Marco Rose on Erling Haaland: "He looks like Thor. After a couple of months at Salzburg you could see his quality. Now he’s a world-class player for one of the best teams in the world. His mentality is such that when he sees the goal, he gets crazy about scoring."⚡️ pic.twitter.com/aF6HyMuIX7