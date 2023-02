Erling Haaland, le quiz ultime sur le nouveau rival de Mbappé

La rédaction

Agé de 22 ans à peine, Erling Haaland, au même titre que Kylian Mbappe, est un phénomène du football mondial. Mais ce qui rend leur duel pour la domination au plus haut niveau si fascinant, c’est qu’il traduit une véritable opposition de style, l’un attaquant de rupture, dévoreur d’espace, disposant d’une vitesse de course supersonique, l’autre attaquant de grande taille, plutôt de surface, ultra physique mais également capable d’être rapide, sorte de buteur 3.0. Le match, définitivement, est lancé…

Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été les deux géants des 20 premières années du 21ème siècle, dominant outrageusement le football mondial, un nouveau duel s’est ouvert pour la prochaine génération entre Kylian Mbappe et Erling Haaland. Les deux attaquants ont déjà émergé au sommet de la hiérarchie, et si l’ancienne génération, incarnée par Messi, peut encore emporter un Ballon d’Or, c’est principalement du fait de la victoire en Coupe du monde. Pour le reste, au niveau des statistiques et de la faculté qu’ils ont de peser au plus haut niveau, Mbappe et Haaland ont pris les rênes du football mondial.

Mbappe-Haaland après Messi-Cristiano Ronaldo

Comme pour Kylian Mbappe, les statistiques d’Erling Haaland sont affolantes. Elles l’étaient déjà lorsque le cyborg norvégien portait les couleurs du Borussia Dortmund. Mais elles ont encore pris une dimension supplémentaire depuis que le joueur a rejoint Manchester City. Non seulement Haaland explose tous les compteurs de la Premier League, mais il a déjà inscrit des buts entrés dans la légende du football. Nul doute que la deuxième partie de saison verra le grand blond marcher littéralement sur la Ligue des champions. S’il parvient à aller au bout en maintenant son niveau de performance actuelle, Haaland se sera définitivement imposé dans la classe des géants du jeu.



Aujourd’hui, dans le duel qui l’oppose à Kylian Mbappe pour la domination sur le football mondial, Erling Haaland n’a qu’un seul point faible, et il n’est pas de son fait : il n’appartient pas à une grande nation de football, ce qui fait qu’il n’aura probablement jamais la possibilité de lutter pour une victoire lors d’un Euro ou d’une Coupe du monde, à moins d’entraîner derrière lui une génération dorée. Là où Kylian Mbappe compte déjà à son palmarès une victoire en Coupe du monde et une finale, Haaland lui n’a pas encore disputé de grandes compétitions en équipe nationale.