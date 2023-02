«C’est de la science-fiction» : Sans Neymar, il craint le pire le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Kylian Mbappé, le PSG a perdu Neymar sur blessure. Touché à la cheville, le Brésilien devrait manquer les deux chocs contre l’OM et le Bayern Munich. Et alors que certains observateurs estiment que ce n’est pas une si mauvaise nouvelle pour les Parisiens, Nabil Djellit pense exactement l’inverse. Le PSG n’est pas plus fort sans Neymar.

Face au LOSC, Neymar a confirmé que le mois de février était maudit pour lui. En effet, le Brésilien s’est de nouveau blessé et devrait manquer plusieurs matches dont les chocs contre l’OM et le Bayern Munich. Et alors que certains observateurs estiment que ce n’est pas si grave pour le PSG, Nabil Djellit monte au créneau.

▶️ Mercato : Cette réunion qui inquiète le PSG... pic.twitter.com/OmFyf2HqX3 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«Au bout d'un moment tu payes l'addition»

« Au Barça, il était plus jeune. Les impacts et les effets des coups étaient moindres. De toute façon, il était dans un collectif qui était d'un autre niveau et psychologiquement, il était plus heureux là-bas. Même s'il nous dit que tout va bien ici du côté de Paris. Comme dans la vie, au bout d'un moment tu payes l'addition », confie le journaliste de France Football au micro d’ Europe 1 avant d’en rajouter une couche.

«Je trouve cela fantastique que des gens disent que c'est une aubaine qu'il soit blessé»