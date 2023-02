Recalée, une star du PSG prend une décision fracassante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Joueur le plus capé de l’histoire de la sélection espagnole, Sergio Ramos a annoncé ce jeudi sa retraite internationale. Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, le défenseur du PSG explique que Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur, ne compte pas sur lui.

Après une première saison difficile avec le PSG, Sergio Ramos peut enfin évoluer sous la tunique parisienne. Depuis plusieurs semaines, le défenseur espagnol retrouve même un très bon niveau, sa prestation contre le Bayern Munich en est la preuve. C’est avec la sélection que Sergio Ramos vient de prendre une décision étonnante.

Ramos prend sa retraite internationale

Ce jeudi, le joueur du PSG a annoncé sa retraite internationale. « Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l'équipe nationale, notre chère et excitante Roja. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur qui m'a dit qu'il ne compte pas et qu'il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière. Avec beaucoup de regrets, c'est la fin d'un parcours que j'espérais plus long et qui aurait pu se terminer avec une autre saveur, à la hauteur de tous les succès que nous avons obtenus avec notre équipe nationale. Je crois humblement que cette carrière méritait de se terminer à cause d'une décision personnelle ou parce que mes performances n'étaient pas à la hauteur de ce que notre équipe nationale mérite, mais pas à cause de mon âge ou d'autres raisons que, sans les avoir entendues, j'ai ressenties. Parce qu'être jeune ou moins jeune n'est pas une vertu ou un défaut, c'est juste une caractéristique temporaire qui n'est pas nécessairement liée à la performance ou à la capacité. Je regarde avec admiration et envie Modric, Messi, Pepe... l'essence, la tradition, les valeurs, la méritocratie et la justice dans le football. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour moi, car le football n'est pas toujours juste et le football n'est jamais que du football », a écrit Sergio Ramos sur Instagram .

«J'emporte avec moi des souvenirs indélébiles»