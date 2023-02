Sans Neymar, Mbappé s'éclate avec Messi, l'OM peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Neymar, les espoirs du PSG pour s'imposer sur la pelouse de l'OM reposeront sur le duo composé par Lionel Messi et Kylian Mbappé. D'ailleurs, les deux premiers du classement des buteurs de la Coupe du monde semblent parfaitement préparer ce choc.

A quelques jours du choc entre l'OM et le PSG au Vélodrome, les deux équipes se préparent pour ce qui sera un match crucial dans la course au titre puisque le club phocéen pourrait revenir à seulement deux points des Parisiens qui tenteront de prendre leur revanche après l'élimination en Coupe de France. Et cette fois-ci, le PSG pourra s'appuyer sur Kylian Mbappé.

📲 Kylian Mbappé sur Instagram 🥹Kyks>Donnarumma ? pic.twitter.com/QymtAiBLSa — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 23, 2023

Mbappé et Messi s'amusent à l'entraînement

Et d'ailleurs, l'attaquant français semble déjà prêt pour ce choc comme en témoigne les photos qu'il a postées sur son compte Instagram . L'une d'elles présente un Kylian Mbappé au sol, tout sourire, dans une position de gardien de but face à Lionel Messi. Un cliché que le crack de Bondy accompagne de plusieurs émojis qui rigolent.

Un duo crucial sans Neymar

De bon augure pour le PSG qui va devoir s'appuyer sur Lionel Messi et Kylian Mbappé contre l'OM dimanche. En effet, le club de la capitale sera privé de Neymar, touché à la cheville face au LOSC dimanche dernier (4-3).