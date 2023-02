Le PSG a laissé partir un «génie» pour 0€

La rédaction

Éliminé avec le FC Nantes en 16e de finale de Ligue Europa par la Juventus, Antoine Kombouaré n’a pas mâché ses mots en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur des Canaris s’est montré élogieux envers un ancien du PSG, celui qui les a évincés de la compétition.

0-3, c’est le score du match entre Nantes et la Juventus à la Beaujoire ce jeudi. Trois buts inscrits par l’ancien joueur du PSG, Angel Di Maria, qui aime encore et toujours marquer sur les pelouses de Ligue 1. Kombouaré n’a pas manqué de féliciter l’Argentin pour son triplé.

« On savait qu’il était le plus dangereux »

Interrogé en conférence d’après-match au sujet du regard qu’il portait sur la prestation de Di Maria, Antoine Kombouaré a rappelé que le récent vainqueur de la Coupe du monde est un « génie » : « Déjà à l’aller, il nous avait fait très mal. C’est pour ça que nous avions opté pour ce schéma-là. On savait qu’il était le plus dangereux. Il dézone, il peut être partout sur le terrain, très haut, sur les côtés. Il y a aussi le génie. Le premier but, il n’y a que lui qui pense que sur une touche il peut la mettre dans la lucarne. J’ai trouvé la Juve en difficulté mais avec un tel joueur, ça change tout. Il a plié le match en dix minutes ».

Un départ regrettable

L’été dernier, le PSG a laissé filer Di Maria du côté de la Juventus au terme de son contrat, sans indemnité de transfert donc. Un départ important pour le club de la capitale puisque l’Argentin, qui souhaitait rester, n’a pas été remplacé depuis. De quoi s’interroger sur la gestion du banc parisien.