Le FC Nantes balancé par un titi du PSG

La rédaction

Après le bon match de l’aller (1-1), le FC Nantes s’est permis de rêver d’une épopée en Ligue Europa. C’était sans compter sur le réveil de la Juventus d’Adrien Rabiot et d’Angel Di Maria, passés par le Paris Saint-Germain qui se sont rappelés au bon souvenir des supporters nantais !

Non, il n’y aura pas de clubs français en huitième de finale de Ligue Europa ! Ce jeudi soir tous les clubs de Ligue 1 encore présents dans la compétition ont été sortis et c’est le cas du FC Nantes, qui n’a pas pu résister à la Juventus (0-3).

La masterclass d’Angel Di Maria

Et c’est un nom bien connu de la Ligue 1 qui a brillé au stade de la Beaujoire, puisque Angel Di Maria a réalisé une prestation incroyable, couronnée d’un triplé. L’ancien du PSG a martyrisé la défense nantaise et a notamment lancé les siens grâce à un premier but incroyable.

« J’avais prévenu les copains avant le match, je leur avait dis que c’était chaud »