Neymar absent, il annonce une grande nouvelle pour le PSG

Touché à la cheville lors de la victoire contre le LOSC (4-3), Neymar va manquer les chocs contre l'OM et le Bayern Munich. Cependant, son absence suscite beaucoup moins d'inquiétude au PSG que celle de Kylian Mbappé. Et Ludovic Obraniak explique pourquoi.

Alors que le PSG récupérait Kylian Mbappé, c'est Neymar qui a été lâché par son physique. Touché à la cheville, le Brésilien manquera notamment les deux chocs contre l'OM et le Bayern Munich. Mais pour Ludovic Obraniak, l'absence du numéro 10 ne sera pas si grave pour le PSG.

«Il faut arrêter d’être dans "l’espoir de" avec Neymar»

« Il était là contre le Bayern, il a joué et qu’est-ce qu’il a fait ? Il faut être factuel et réaliste. Parce qu’on est toujours dans l’espoir avec Neymar. Mais il faut arrêter d’être dans "l’espoir de" avec lui. Il est souvent blessé ou en méforme. Le problème de cette équipe c’est qu’on se rend compte que c’est très difficile de jouer avec les trois, il n’y a pas d’équilibre », assure l'ancien joueur du LOSC sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter une couche.

«Le facteur X, ça reste Kylian Mbappé»