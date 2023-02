L’OM annonce deux coups durs pour le PSG

La rédaction

Alors que l’OM reçoit le PSG dimanche pour le deuxième Classico du mois, Igor Tudor et Nuno Tavares se sont présentés en conférence de presse ce vendredi après-midi. Les Olympiens ont confirmé l’absence de deux de leurs cadres. Un gros coup dur dans l’optique d’une deuxième victoire consécutive face aux Parisiens.

Si Chancel Mbemba était déjà annoncé forfait à cause d’une accumulation de cartons jaunes, un autre défenseur de l’OM espérait en revanche revenir à temps pour le choc face au PSG. Sorti blessé lors du match contre Clermont le 11 février dernier, Samuel Gigot a repris l’entraînement individuel mais est trop juste pour la rencontre de ce dimanche. Interrogés par les journalistes, Igor Tudor et Nuno Tavares se sont exprimés à ce sujet en conférence de presse.

« Ça n’apporte pas de différence »

Ce vendredi après-midi, le coach de l’OM a évoqué l’absence de ses défenseurs centraux : « Mbemba et Gigot ne seront pas là. Samuel n’a pas pu se remettre à temps. Défensivement on va s’organiser au mieux. Mbappé est dangereux mais ce n’est pas le seul » . Pas de quoi affoler Igor Tudor donc. De son côté, Nuno Tavares affirme que ces absences ne changeront rien à la façon dont l’OM abordera le match face au PSG : « On a des joueurs qui ont la qualité pour les remplacer. Ça n’apporte pas de différence. Mbemba, c’est un grand joueur qui aime aller vers l’avant et attaquer l’espace. Mais on a d’autres joueurs qui sont capables de faire ça aussi ».

Qui pour les remplacer ?

Igor Tudor devra donc composer avec trois défenseurs dimanche : Sead Kolasinac, Leonardo Balerdi et Eric Bailly. Le dernier n’a plus été titularisé avec l’OM depuis son carton rouge reçu à Hyères en Coupe de France. Pour faire le nombre, Valentin Rongier pourrait être replacé dans la défense à trois du club phocéen comme il y a trois semaines, déjà contre le PSG.