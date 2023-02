Débordé à l’OM, il réalise un transfert précieux

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, Pablo Longoria n’a pas fait que renforcer l’effectif phocéen. En effet, l’Espagnol a également étoffé l’organigramme, s’entourant de nombreuses personnes ces derniers mois. Ça a notamment été le cas avec l’arrivée de Javier Ribalta comme directeur du football. Un renfort qui a permis à Longoria de sortir un peu la tête de l’eau à l’OM. Explications.

L’organigramme de l’OM s’est également renforcé ces derniers mois. Jean-Pierre Papin a dernièrement été nommé conseiller de Pablo Longoria. En juin dernier, c’était Javier Ribalta qui avait rejoint le club phocéen. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Javier Ribalta au sein de son organigramme sportif pour poursuivre le développement du club. Il est nommé Directeur du Football », pouvait-on lire dans le communiqué de l’OM pour officialiser la venue de Ribalta, qui connait très bien Pablo Longoria pour avoir collaboré avec lui à la Juventus.

L’OM boucle un gros transfert, il dit tout https://t.co/27cfTKmS2L pic.twitter.com/L2iGsgQ3NL — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

« Pour lui ce n’était pas facile »

Du côté de l’OM, Pablo Longoria s’est ainsi entouré de personnes qu’il connait très bien. Ça a donc été le cas avec Javier Ribalta. Débarqué en tant que directeur du football, il a permis à Longoria de se décharger de certaines missions et de se concentrer davantage sur son rôle de président du club phocéen. « Il avait besoin d’une personne qui pouvait lui permettre d’être le président. Parce qu’on sait comme ça marche à Marseille, tout va très vite, tout est intense, donc pour lui ce n’était pas facile d’avoir ce rôle de président de tout le club, il était concentré uniquement sur l’équipe et il n’avait pas le temps pour le reste. Il avait besoin d’une personne qui pouvait lui permettre d’être ce président », a expliqué Ribalta pour Téléfoot , qui est arrivé à l’OM pour venir aider un Pablo Longoria qui commençait un peu à être débordé.

« Cela s'est terminé de façon compliquée au niveau des énergies »